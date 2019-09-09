"Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные

Акционерное общество "Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете? "- спросил он и добавил фото новой брендовой посуды.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году представители "Укрзализныци" заявляли о своих намерениях заменить стеклянные стаканы с мельхиоровыми подстаканниками.Кроме того, сообщалось, что для проводников появится инструкция, как общаться с пассажирами. Новые стандарты качества обслуживания разрабатывались специальной комиссией из сотрудников железной дороги и представителей пассажиров.

Также, с 30 марта текущего года в силу вступило повышение тарифов "Укрзализныцей" на железнодорожные грузоперевозки на 14,2%.

В июле "Укрзализныця" сформировала резерв грузовых вагонов и локомотивов для сезона пиковых грузовых перевозок.