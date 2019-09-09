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09 сентября 2019, понедельник, 21:12 58
Транспорт 2019-09-09T22:16:57+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные

"Укрзализныця" предлагает заменить традиционные подстаканники на бумажные

"Укрзализныця" предлагает заменить традиционную посуду на бумажную. Фото:korrespondent.net

Акционерное общество "Укрзализныця" рассматривает возможность заменить традиционные подстаканники на бумажные. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передают Українськi Новини.

 

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете? "- спросил он и добавил фото новой брендовой посуды.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году представители "Укрзализныци" заявляли о своих намерениях заменить стеклянные стаканы с мельхиоровыми подстаканниками.Кроме того, сообщалось, что для проводников появится инструкция, как общаться с пассажирами. Новые стандарты качества обслуживания разрабатывались специальной комиссией из сотрудников железной дороги и представителей пассажиров.

Также, с 30 марта текущего года в силу вступило повышение тарифов "Укрзализныцей" на железнодорожные грузоперевозки на 14,2%.

В июле "Укрзализныця" сформировала резерв грузовых вагонов и локомотивов для сезона пиковых грузовых перевозок.

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