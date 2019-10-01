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01 жовтня 2019, вівторок, 16:11 8
Життя 2019-10-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Папа Франциск відкрив пам'ятник мігрантам "Ангели не знають" у Ватикані

Папа Франциск відкрив пам'ятник мігрантам "Ангели не знають" у Ватикані

Пам'ятник
Пам'ятник "Ангели не знають". Фото: EPA

У Ватикані на площі Святого Петра відкрили пам'ятник, присвячений мігрантам і біженцям всіх часів.Скульптура отримала назву "Ангели не знають". Про це повідомляє BBC.

Над пам'ятником рік працював канадський художник Тімоті П. Шмальц, який відомий своїм твором "Бездомний Ісус". 20-футову скульптуру відкрив Папа Римський Франциск під час меси в 105-й Всесвітній день мігрантів та біженців в неділю.

Скульптура являє собою човен, на якому зібралися 140 мігрантів різних часів - тут є євреї, які втекли з нацистської Німеччини, сирійські біженці, хлопчик, що тікає від Голоду в Ірландії в 1840-х роках і багато інших. Також є зображення батьків Христа, Марії і Йосифа.

СкульптураСкульптура "Ангели не знають". Фото: EPA

"Я хотів скульптуру, яка буде включати в себе весь досвід мігрантів ... протягом століть. Кожен раз, коли ви дивитеся на це, ви відразу отримуєте візуальне повідомлення про те, що міграція - це те, що завжди мало людство. Всі культури, раси, всі релігії", - сказав скульптор.

Як повідомляли Українські новини, Папа Римський застряг у ліфті і запізнився на недільну службу.

Також, австрійці побудують перший в Києві та Східній Європі меморіальний Центр Голокосту, а у Львові відкрили Меморіал пам'яті героїв Небесної сотні.

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