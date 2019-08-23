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23 августа 2019, пятница, 14:48 58
Общество 2019-08-23T17:00:03+03:00
Українські Новини
Видео дня: Мемориал памяти героев Небесной сотни во Львове с высоты птичьего полета

Видео дня: Мемориал памяти героев Небесной сотни во Львове с высоты птичьего полета

Львов 23 августа открыл Мемориал памяти героев Небесной сотни. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

Мемориал будет состоять из двух частей: площади с стелой на верхней террасе, которую открыли и с пешеходного моста между холмами вдоль ул. Кривоноса, строительство которого продолжается.

Мост будет выводить на террасу со стороны ул. Замковой.

Особенность этого мемориального комплекса заключается в том, что это не только памятник, но и общественное пространство.

Есть смотровые площадки.

На фоне стеллы размещены портреты героев Небесной сотни, которых 107.

Портреты героев выгравированы на нержавеющей стали. На них указано имя, дату рождения и смерти, а также лозунг каждого героя.

Все портреты и лозунги согласованы с семьями погибших.

Стелла становится ярче в сезон дождей и темнее в отсутствии осадков.

"Собственно, она символизирует абстрактную форму баррикады, которая вечером подсвечивается напоминает нам все те события. Мы можем почувствовать эту атмосферу, придя на площадь. Кстати, она состоит из тех террас, которые исторически были на этом месте, поэтому наш Мемориал восстанавливает историю ", - рассказал один из авторов проекта Андрей Лесюк во время открытия Мемориала.

Власти Львова ожидают, что Мемориал памяти Героев Небесной Сотни станет новым общественным пространством, которое будет привлекать львовян и туристов.

Согласно архитектурного проекта, на мосту также будут расположены пять плит, символизирующие пять дней, в которые погибло наибольшее количество людей во время Революции Достоинства.

17 апреля 2018 состоялось торжественная закладка памятной капсулы на месте строительства Мемориала памяти героев Небесной сотни.

С 1 ноября 2016 до 1 февраля 2017 проходил Всеукраинский открытый архитектурный конкурс на лучшую концепцию общественного пространства в память героев Небесной сотни во Львове.

В 2014-2015 годах была создана рабочая группа по разработке задания для конкурса на лучшую идею памяти героев Небесной сотни во Львове.

В общем площадь участка под Мемориал составляет 0,9140 га, из них: мемориальная площадь - 550 кв. м, озеленение - 6 980 кв. м и мощение - 2 160 кв м.

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