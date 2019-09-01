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01 сентября 2019, воскресенье, 23:06 107
Европа 2019-09-01T23:06:33+03:00
Українські Новини
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на воскресную речь

Папа Римский застрял в лифте и опоздал на воскресную речь

Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут. Об этом сообщает Reuters

"Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой. Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.

"Аплодисменты пожарной команде", — обратился папа к толпе.

Как сообщали Українські Новини, Папа Римский Франциск обсудил с Путиным ситуацию в Украине.

Ранее Ватикан досрочно откроет свои архивы из-за обвинений в бездействии во время Холокоста.

Папа Римский заявил, что церковь больше не будет прикрывать священников-педофилов.

Также Папа Римский Франциск признал наличие случаев, когда представители духовенства сексуально издевались над монахинями.

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