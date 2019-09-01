Папа Римский застрял в лифте и опоздал на воскресную речь

Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут. Об этом сообщает Reuters

"Я должен извиниться", — сказал папа Франциск с улыбкой. Он объяснил, что в Ватикане была проблема с электричеством и его освободили сотрудники пожарной охраны Ватикана.

"Аплодисменты пожарной команде", — обратился папа к толпе.

Как сообщали Українські Новини, Папа Римский Франциск обсудил с Путиным ситуацию в Украине.

Ранее Ватикан досрочно откроет свои архивы из-за обвинений в бездействии во время Холокоста.

Папа Римский заявил, что церковь больше не будет прикрывать священников-педофилов.

Также Папа Римский Франциск признал наличие случаев, когда представители духовенства сексуально издевались над монахинями.