"Розбійнику"-Годунку не обрали запобіжний захід через підозру в хуліганстві

Бориспільський суд Київської області відмовився обрати якусь запобіжний захід для секретаря Бориспільської міськради Київської області Ярослава Годунка, підозрюваного у побитті активіста.

Про це йдеться в ухвалі суду, копією якого мають Українські Новини.

Суд відмовив слідчому поліції в обранні Годунку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. При цьому суд зобов'язав Годунка прибувати за кожною вимогою в поліцію і прокуратуру.

Рішення суду було прийнято 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 вересня Годунку було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию чоловіка (ім'я не вказується) і став його бити. Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив побиття. Потім Годунок залишив місце події. При цьому Годунок заперечує побиття активіста.

Раніше Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. А також сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.