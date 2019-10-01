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01 жовтня 2019, вівторок, 16:00 10 Документ
Судова влада 2019-10-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Розбійнику"-Годунку не обрали запобіжний захід через підозру в хуліганстві

"Розбійнику"-Годунку не обрали запобіжний захід через підозру в хуліганстві

Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Ярослав Годунок. Фото: Ярослав Годунок/Facebook

Бориспільський суд Київської області відмовився обрати якусь запобіжний захід для секретаря Бориспільської міськради Київської області Ярослава Годунка, підозрюваного у побитті активіста.

Про це йдеться в ухвалі суду, копією якого мають Українські Новини.

Суд відмовив слідчому поліції в обранні Годунку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. При цьому суд зобов'язав Годунка прибувати за кожною вимогою в поліцію і прокуратуру.

Рішення суду було прийнято 25 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 6 вересня Годунку було повідомлено про підозру за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Встановлено, що 29 серпня Годунок в будівлі міськради схопив за шию чоловіка (ім'я не вказується) і став його бити. Після цього чоловік упав, а Годунок сів на нього і продовжив побиття. Потім Годунок залишив місце події. При цьому Годунок заперечує побиття активіста.

Раніше Президент Володимир Зеленський назвав секретаря міської ради Борисполя (Київська область) Ярослава Годунка розбійником і вигнав його з наради. А також сказав, що подзвонить виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Івану Баканову, щоб той розібрався з секретарем бориспільської міської ради Ярославом Годунком.

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