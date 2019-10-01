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01 жовтня 2019, вівторок, 13:54 13
Події 2019-10-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
В Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки

В Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки

Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

Міжнародний аеропорт "Одеса" у вівторок відмінив 2 рейсу і відправив 3 літака на посадку в Київ і Кишинів (Молдова) через негоду (сильні пориви вітру).

Про це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.

Були скасовані 2 рейси на Київ.

"Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, який прямував з Риги, розвернувся і пішов в "Бориспіль". Рейси "Стамбул - Одеса" авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнулися з проблемами, і турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови – Кишинів", - повідомило відомство.

Також рейсовий літак "Шарм-ель-Шейх – Одеса" був змушений піти на посадку в "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер.

Тим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

І ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.
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