В Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки

Міжнародний аеропорт "Одеса" у вівторок відмінив 2 рейсу і відправив 3 літака на посадку в Київ і Кишинів (Молдова) через негоду (сильні пориви вітру).\r\nПро це повідомила прес-служба аеропорту, передають Українські Новини.\r\nБули скасовані 2 рейси на Київ.\r\n"Boeing 737 латвійської авіакомпанії AirBaltic, який прямував з Риги, розвернувся і пішов в "Бориспіль". Рейси "Стамбул - Одеса" авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнулися з проблемами, і турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови – Кишинів", - повідомило відомство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож рейсовий літак "Шарм-ель-Шейх – Одеса" був змушений піти на посадку в "Бориспіль".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер.\r\nТим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.\r\nІ ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n