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01 жовтня 2019, вівторок, 13:18 12
Силові структури 2019-10-01T14:00:31+03:00
Українські Новини
Маркарову допитали в ДБР

Маркарову допитали в ДБР

Оксана Маркарова.
Оксана Маркарова.

Держбюро розслідувань допитало міністра фінансів Оксану Маркарову у справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.

Маркарова була викликана на допит як свідок по епізоду, що стосується рішення щодо націоналізації Приватбанку.

ДБР допитало Маркарову у вівторок.

Як повідомляли Українські Новини, чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.

Верховна Рада призначила міністром фінансів Оксану Маркарову.

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.

 

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