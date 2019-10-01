Маркарову допитали в ДБР

Держбюро розслідувань допитало міністра фінансів Оксану Маркарову у справі про втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в роботу державних органів.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба ДБР.\r\nМаркарова була викликана на допит як свідок по епізоду, що стосується рішення щодо націоналізації Приватбанку.\r\nДБР допитало Маркарову у вівторок.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.\r\nВерховна Рада призначила міністром фінансів Оксану Маркарову.\r\nОкружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n