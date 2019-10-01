По Львову прокотився потужний ураган: повалені дерева, зупинився електротранспорт

У Львові ввечері 30 вересня пронісся сильний ураган, що супроводжувався дощем. Негода завдала значної шкоди. Про це повідомляє ТСН у вівторок, 1 жовтня.

"Потужний дощ і вітер повалили з десяток дерев. Деякі попадали на припарковані машини, інші – перегородили проїзд транспорту на кількох вулицях. Ще кілька стовбурів впали на електропроводи. У результаті В місті на час зупинився електротранспорт", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, розвалена металева конструкція паркування одного з супермаркетів пошкодила відразу два автомобіля. Постраждалих, попередньо, немає.

Штормове попередження у Львові синоптики оголосили і на 1 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер.

Тим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

І ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.