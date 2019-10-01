По Львову прокотився потужний ураган: повалені дерева, зупинився електротранспорт

У Львові ввечері 30 вересня пронісся сильний ураган, що супроводжувався дощем. Негода завдала значної шкоди. Про це повідомляє ТСН у вівторок, 1 жовтня.\r\n"Потужний дощ і вітер повалили з десяток дерев. Деякі попадали на припарковані машини, інші – перегородили проїзд транспорту на кількох вулицях. Ще кілька стовбурів впали на електропроводи. У результаті В місті на час зупинився електротранспорт", – йдеться в повідомленні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?time_continue=1&v=5SIqlk47XlE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКрім того, розвалена металева конструкція паркування одного з супермаркетів пошкодила відразу два автомобіля. Постраждалих, попередньо, немає.\r\nШтормове попередження у Львові синоптики оголосили і на 1 жовтня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні оголошено штормове попередження: країну накриють грози і ураганний вітер.\r\nТим часом у Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.\r\nІ ще синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.