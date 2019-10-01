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01 жовтня 2019, вівторок, 11:55 14
Економіка 2019-10-01T15:15:04+03:00
Українські Новини
Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра

Гончарук заявив, що за кожну мету уряду відповідатиме конкретний заступник міністра

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що за кожну мету програми діяльності уряду на 5 років, яка була затверджена на засіданні Кабінету Міністрів 29 вересня, буде відповідати конкретне заступник міністра.

Про це він сказав у ході програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передають Українські Новини.

"Вся програма з конкретними цілями буде вивішена в онлайн-ресурсі, для кожної цілі буде призначений конкретний відповідальний, конкретний заступник міністра, який буде персонально нести відповідальність за те, щоб за певним показником ми прогресували", - сказав прем'єр.

На думку Гончарука, такий підхід буде допомагати йому проводити кадрову політику.

"Якщо я буду бачити, що мета де не досягнута, тоді я повинен особливу увагу звертати на роботу відповідного кадру в уряді і дивитися, з яких причин так відбувається – з його вини чи є якісь зовнішні чинники", - зазначив він.

Прем'єр також підкреслив, що уряду в успішних країнах давно перейшли на вимірювальну систему, де у кожного чиновника є конкретні показники, за якими контролюється якість їх роботи.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір знімати відеоролики за результатами тижня щонеділі.Раніше стало відомо, що за тиждень до призначення прем'єр-міністром України Олексій Гончарук зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським. Пізніше в ході Ялтинської європейської стратегії (YES) Гончарук підтвердив, що зустрічався з бізнесменами Віктором Пінчуком та Ігорем Коломойським, і запевнив, що не зустрічався з Рінатом Ахметовим..

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