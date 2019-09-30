У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії

Кабінет міністрів планує виплачувати фінансову підтримку тим українським сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% своїх доходів. Про це йдеться в програмі дій уряду, текст якої опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Українська сім'я (домогосподарство) не повинна платити більше 15% свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто змушений буде платити більше, отримує підтримку від держави", - йдеться в документі.

В уряді також планують знизити вартість енергоресурсів завдяки впровадженню конкуренції на енергетичних ринках, а також стимулювання власного видобутку енергоресурсів, зокрема газу та нафти.

Також Кабмін планує диверсифікувати постачання енергоресурсів в Україну та створювати запаси енергоресурсів, яких повинно вистачити мінімум на 2 місяці.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснює скорочення фінансування житлових субсидій, передбачених у проекті державного бюджету на 2020 рік, зростанням доходів громадян.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з держбюджету пільг та житлових субсидій в 2020 році.

Держбюджету-2019 передбачає скорочення фінансування житлових субсидій на 22% до 55,1 млрд гривень.

Тим часом дооманда Зеленського готує загальну перевірку - будуть відбирати пенсії та пільги.