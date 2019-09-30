підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 19:32 29
Економіка 2019-09-30T23:45:02+03:00
Українські Новини
У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії

У Кабміні розповіли, хто отримає субсидії

Кабінет міністрів планує виплачувати фінансову підтримку тим українським сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% своїх доходів. Про це йдеться в програмі дій уряду, текст якої опубліковано на сайті Верховної Ради.

"Українська сім'я (домогосподарство) не повинна платити більше 15% свого доходу за комунальні послуги. Ті, хто змушений буде платити більше, отримує підтримку від держави", - йдеться в документі.

В уряді також планують знизити вартість енергоресурсів завдяки впровадженню конкуренції на енергетичних ринках, а також стимулювання власного видобутку енергоресурсів, зокрема газу та нафти.

Також Кабмін планує диверсифікувати постачання енергоресурсів в Україну та створювати запаси енергоресурсів, яких повинно вистачити мінімум на 2 місяці.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пояснює скорочення фінансування житлових субсидій, передбачених у проекті державного бюджету на 2020 рік, зростанням доходів громадян.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді скоротити на 7,5 млрд гривень, або на 13,6%, до 47,6 млрд гривень фінансування з держбюджету пільг та житлових субсидій в 2020 році.

Держбюджету-2019 передбачає скорочення фінансування житлових субсидій на 22% до 55,1 млрд гривень.

Тим часом дооманда Зеленського готує загальну перевірку - будуть відбирати пенсії та пільги.

Більше новин про: Кабмін субсидії Субсидія

Архів
Новини
До кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься з-за глобального потепління, - ООН 00:03
Оренда землі вдвічі зросте в ціні, - Кабмін 23:38
Сенатори Конгресу США вимагають розслідувати зв'язок Клінтон з Україною 23:15
Уляна Супрун повернулася в Сполучені Штати. Фото: usuprun
Уляна Супрун полетіла в США 22:39
Порошенко допомагає Гонтарєвої, оскільки боїться, що вона дасть на нього свідчення, - Портнов 22:20
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok