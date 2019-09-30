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30 вересня 2019, понеділок, 18:03 15
Спорт 2019-09-30T19:00:02+03:00
Українські Новини
Андрій Шевченко може повернутися в "Мілан" головним тренером, - ЗМІ

Андрій Шевченко може повернутися в "Мілан" головним тренером, - ЗМІ

Шевченко Андрій Фото: Українське фото
Шевченко Андрій Фото: Українське фото

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розглядається в якості кандидата на заміну нинішнього тренера "Мілана" Марко Джампаоло. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.

"Россонері" після 6 турів Серії А займають 16 сходинку всього лише з двома перемогами і програвши вже 3 матчі підряд. У зв'язку з цим, головному тренеру клубу загрожує звільнення, а перед керівництвом виникне проблема пошуку нового наставника. За даними видання, в разі невдачі "Мілана" в наступному матчі чемпіонату з "Дженоа" і звільнення Джампаоло, зайняти це місце може українська легенда "червоно-чорних" Андрій Шевченко, який зараз тренує українську збірну і має всі шанси вивести команду на Євро-2020. Шевченко є другим кращим бомбардиром італійського клубу і виграв в його складі ряд трофеїв. Під час перебування у Мілані він також отримав "Золотий м'яч" як кращий футболіст Європи за версією France Football.

Як повідомляли Українські новини, "Динамо" обіграло "Дніпро-1" з рахунком 2:0.

Раніше збірна України в стартовому матчі відбіркового циклу Євро-2020 зіграла в Лісабоні внічию з командою Португалії.

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