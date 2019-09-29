"Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 2:0

Сегодня, 29 сентября, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся футбольный матч девятого тура чемпионата Украины. На поле играли "Динамо" и "Днепр-1". Команда "Динамо" победила со счетом 2:0. Об этом сообщает "Футбол 24".

Матч стартовал в 17:00. Команда Михайличенко после затяжной полосы неудач победила и в Лиге Европы, и дважды в первенстве Украины. За последние 10 дней киевляне одержали 3 победы с общей разницей 7:0.

Отмечается, что Динамо до сегодня еще не побеждало на своем поле в УПЛ 2019/20.

Счет в матче "Динамо" – "Днепр-1" был открыт на 30-й минуте. Цыганков нашел на фланге Миколенко, тот в одно касание прострелил на Вербичав центр штрафной, а словенцу оставалось только пробить мимо голкипера днепрян. Таким образом подопечные Алексея Михайличенко повели 1:0.

На 80-й минуте счет в матче "Динамо" –"Днепр-1" стал 2:0 в пользу "Динамо". Беседин заработал пенальти, который успешно реализовал Цыганков – Виктор пробил в левый от вратаря угол, а кипер днепрян прыгнул в противоположный.



Напомним, ранее первый вице-президент Национальной футбольной ассоциации Вадим Костюченко заявил, что Украина имеет отменные перспективы в развитии детского футбола.



