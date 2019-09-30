Перші гроші Андрій Богдан заробив на будівництві в Празі і купив на них "дев'ятку", - батько

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан заробив свої перші гроші в Празі і купив на них "дев'ятку". Про це повідомив його батько Йосип Богдан в інтерв'ю "ВЕСТИ".

"До 11-го класу в будинку ніхто не вів розмови, чим повинен займатися Андрій. Незабаром він сам зробив вибір на користь юрфаку", - стверджує батько.



Йосип попросив колег по університету позайматися з сином на предмет права. В результаті Андрій отримав високий бал і вступив в університет.

За словами батька, вже на 3-му курсі Андрій Богдан замислився про підробітки і дуже скоро вирішив їхати в Прагу на будівництво, як і більшість місцевих заробітчан.

"Я запропонував: може, тобі дати ці гроші, які ти хочеш заробити? Андрій відмовився. Мовляв, не в них справа — туди їдуть його друзі. Я в свої студентські роки теж їздив подзаробляти в будзагін, так що сина зрозумів", — згадує Йосип Богдан.

Батьки дали синові грошей на дорогу, але все ж підстрахували від можливої невдачі: запечатали в конверт "резервні" — на випадок, якщо Андрій не витримає важкої праці.

"Чесно, думав, що повернеться, але син витримав. І навіть заробив! Один раз подзвонив мені, розповідав: "Сьогодні так наробився, що коли віз останню тачку — вона просто з рук у мене випала". Але я був гордий за сина, який сам захотів себе перевірити — чи зможе витримати важку фізичну працю, навантаження, погане харчування", — згадує Богдан-старший.



Праця глави ОП був щедро винагороджена і він купив на зароблене свій перший автомобіль — старий ВАЗ-дев'ятку.

"Андрій, а ти в курсі, що машина хоче їсти і іноді ламається?" Він запевнив мене, що впорається. Мені дуже не хотілося, щоб він пішов по шляху тих дітей, які знають тільки слово "дай". Викладаючи, я бачив таких дітей чимало", — розповідає Богдан-старший.

Зазначається, що Андрій слово дотримав: продовжив підробляти у Львові. Вистачало і на заправку, і на ремонт машини, і щоб батькам допомогу запропонувати.

"Я сміявся і казав: "Сину, гроші мені зайвими не будуть, але не настільки, щоб брати їх у тебе. Я намагався навчити сина самостійності", — згадує Йосип Гнатович і запевняє, що саме з цієї причини не сприяв навчанню сина в університеті, хоча і читав лекції його потоку.



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