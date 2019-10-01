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01 жовтня 2019, вівторок, 06:20 12
Економіка 2019-10-01T08:45:02+03:00
Українські Новини
Українці платять борги: заборгованість населення за комуналку скоротилася

Українці платять борги: заборгованість населення за комуналку скоротилася

Платіжка
Платіжка

У серпні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 1,7%, або на 838,2 млн гривень, до 47 301,9 млн гривень порівняно з липнем у той час, як мешканці отримали право на компенсацію за невиконані комунальні послуги.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Борг за квартирну плату станом на 1 вересня 2019 року зменшився на 76 млн гривень до 4 857,4 млн гривень. Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 469,8 млн гривень до 14 775,1 млн гривень. Борг за газопостачання зменшився на 593,4 млн гривень до 22 802,3 млн гривень.

У серпні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 435,290 млн гривень), Харківській (2 730,412 млн гривень) і Дніпропетровській (2 339,584 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 338,634 млн гривень), Дніпропетровській (2 283,912 млн гривень) і Одеській (2 527,528 млн гривень) областях.

Найбільша заборгованість за квартирну плату в серпні зафіксована в Києві (905,997 млн ​​гривень), Дніпропетровській (995,959 млн гривень) і Донецькій (390,360 млн гривень) областях.

Як повідомляли Українські Новини, на комуналці можна заощадити - Київводоканал розповів, як не переплачувати за воду. Тим часом Зеленський заявив, що якщо уряд не зменшить комуналку - з ним попрощаються.

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