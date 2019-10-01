Українці платять борги: заборгованість населення за комуналку скоротилася

У серпні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги зменшився на 1,7%, або на 838,2 млн гривень, до 47 301,9 млн гривень порівняно з липнем у той час, як мешканці отримали право на компенсацію за невиконані комунальні послуги.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nБорг за квартирну плату станом на 1 вересня 2019 року зменшився на 76 млн гривень до 4 857,4 млн гривень. Борг за опалення і гаряче водопостачання зменшився на 469,8 млн гривень до 14 775,1 млн гривень. Борг за газопостачання зменшився на 593,4 млн гривень до 22 802,3 млн гривень.\r\nУ серпні серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3 435,290 млн гривень), Харківській (2 730,412 млн гривень) і Дніпропетровській (2 339,584 млн гривень) областях; за газопостачання - в Харківській (2 338,634 млн гривень), Дніпропетровській (2 283,912 млн гривень) і Одеській (2 527,528 млн гривень) областях.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНайбільша заборгованість за квартирну плату в серпні зафіксована в Києві (905,997 млн гривень), Дніпропетровській (995,959 млн гривень) і Донецькій (390,360 млн гривень) областях.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на комуналці можна заощадити - Київводоканал розповів, як не переплачувати за воду. Тим часом Зеленський заявив, що якщо уряд не зменшить комуналку - з ним попрощаються.