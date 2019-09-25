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25 сентября 2019, среда, 06:00 762
Общество 2019-09-25T06:00:02+03:00
Українські Новини
На "коммуналке" можно сэкономить: Киевводоканал рассказал, как не переплачивать за воду

На "коммуналке" можно сэкономить: Киевводоканал рассказал, как не переплачивать за воду

Вода. Фото: dayberg.od.ua
Вода. Фото: dayberg.od.ua

Когда приходят платежки за воду многие украинцы после увиденных цифр хватаются за голову. Хотя мы сами отчасти виноваты в том, что за воду приходится переплачивать. О том, как сэкономить воду и деньги, на своей странице в Facebook сообщает Киевводоканал.

По информации предприятия, один слегка протекающий кран в течение месяца пропускает около 300 литров воды, что уже является существенным ударом по кошельку украинца. Поэтому, чтобы люди не платили лишнее и не тратили воду зря, Киевводоканал дал следующие важные советы:

  • нужно ликвидировать даже минимальные протекания во всех кранах в квартире и сливном бачке
  • при гигиенических процедурах (чистка зубов, бритье, мытье головы) воду стоит включать только в начале и в конце процесса
  • на кран смесителя стоит купить аэратор, который позволит сэкономить до 20% воды и очень быстро окупается. При этом, он не влияет на напор воды
  • посуду стоит мыть набрав воды в мойку, а не под проточной водой. Включать воду нужно только в процессе ополаскивания.

Как сообщали Українські новини, сервисы Open Data Bot и "СМС-маяк" помогут защитить жилье от мошенников.

Ранее директор по дистрибуции TUI Ukraine Мила Воронцова дала советы туристам для подбора тура.

Также, Кабмин установил предельные тарифы на тепло и горячую воду для городов облзначения и Киева

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