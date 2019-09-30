підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 16:40 7
Економіка 2019-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Ощадбанк почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах

Ощадбанк почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах

NFC-кільця. Фото: Ощадбанк/Facebook
NFC-кільця. Фото: Ощадбанк/Facebook

"Ощадбанк" і міжнародна платіжна система Visa запустили продаж NFC-кілець для оплати безготівкових розрахунків в той час, як в Україні все більш популярними стають електронні гроші.

Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку, передають Українські Новини.

Наголошується, що 86% POS-терміналів в Україні підтримують технологію NFC-кілець.

"Розраховуватися кільцем зручніше і безпечніше, ніж карткою або смартфоном. Досить піднести руку, на якій є кільце, до терміналу, і оплата буде здійснена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, кільце представлено в двох кольорах, зроблено з кераміки і не має зайвих металевих деталей. У продажу NFC-кільця з'являться через кілька місяців, а на даний момент банком відкрито передзамовлення.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що на жетонах та готівці містяться небезпечні для життя бактерії, - дослідження. Тим часом українці стали частіше розраховуватися картками замість готівки. НБУ заявив, що готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.

Більше новин про: Ощадбанк Банки Безготівковий розрахунок

Архів
Новини
Повінь в Індії. Фото: @ThinknThought
Сильна повінь в Індії: число жертв стрімко зростає 17:16
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
Ощадбанк почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах 16:40
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Києвом пройшов "Марш пам’яті" жертв Бабиного Яру, - Ложкін 13:29 Інфографіка
більше новин
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
У Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ 09:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok