Ощадбанк почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах

"Ощадбанк" і міжнародна платіжна система Visa запустили продаж NFC-кілець для оплати безготівкових розрахунків в той час, як в Україні все більш популярними стають електронні гроші

Про це йдеться в повідомленні Ощадбанку, передають Українські Новини.

Наголошується, що 86% POS-терміналів в Україні підтримують технологію NFC-кілець.

"Розраховуватися кільцем зручніше і безпечніше, ніж карткою або смартфоном. Досить піднести руку, на якій є кільце, до терміналу, і оплата буде здійснена", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, кільце представлено в двох кольорах, зроблено з кераміки і не має зайвих металевих деталей. У продажу NFC-кільця з'являться через кілька місяців, а на даний момент банком відкрито передзамовлення.

Як повідомляли Українські Новини, дослідження показало, що на жетонах та готівці містяться небезпечні для життя бактерії, - дослідження. Тим часом українці стали частіше розраховуватися картками замість готівки. НБУ заявив, що готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд гривень.