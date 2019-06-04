Украинцы стали чаще расплачиваться картами вместо налички

В январе-марте текущего года доля безналичных расчетов с использованием платежных карт увеличилась на 5 п.п. до 50%.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Итоги 1-го квартала 2019 года продемонстрировали положительный тренд развития безналичных расчетов.

Так, в Украине 8 из 10 операций с платежной карточкой являются безналичными.

По результатам 1-го квартала 2019 доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами достигла 50%.

Это на 5 процентных пунктов больше по сравнению с итогами 2018 (45%).

Всего в 1-м квартале предыдущих годов наблюдалось падение объемов карточных операций, что обусловлено сезонными колебаниями.

В текущем периоде такое увеличение доли безналичных операций объясняется в основном за счет: уменьшения объема операций по получению наличных (на 10% по объему и на 5% по количеству), если сравнить с 4-м кварталом 2018; стабильного положительного тренда по безналичным операциям (увеличение на 0,2%), если сравнить с 4-м кварталом 2018 года.

Объем безналичных расчетов с использованием платежных карт вырос по сравнению с 1-м кварталом прошлого года на 45% и составил 395,5 млрд гривен; а количество безналичных операций - почти на 35% и составило 906 млн операций.

Объем безналичных операций распределился следующим образом: операции перевода средств с карты на карту (Р2Р-переводы) составляли 39%, или 153 млрд гривен, их средний чек – 1 576 гривен; операции по оплате товаров/услуг в сети Интернет составляли 17%, или 69 млрд гривен, средний чек - 472 гривен; операции перевода средств с карты на банковский счет в сети Интернет (например, пополнение депозитов, погашение кредитов и т. д.) составили 13%, или около 52 млрд гривен, средний чек - 264 гривен; расчеты с использованием платежных терминалов составляли 29%, или 113 млрд гривен (из них 22% - это бесконтактные расчеты, осуществленные карточками, и 4% - платежи с помощью NFC-гаджетов), средний чек - 250 гривен; безналичные операции в банкоматах и ​​ПТКС (программно-технических косплексах самооблсуживания) составляли лишь 2%, или 8 млрд гривен, средний чек - 593 гривен.

Наибольшее количество безналичных операций осуществлялось с использованием платежных терминалов - около 50% от общего количества.

За первые три месяца 2019 года общее количество платежных карт в Украине выросло на 4% до 61,8 млн штук (из них 60% - это активные платежные карточки).

В то же время количество бесконтактных активных платежных карт за этот период выросло на 15% до 4,5 млн штук.

Уже каждая восьмая активная платежная карта в Украине является бесконтактной.

Повышение спроса населения на безналичные операции и популяризация инновационных платежных сервисов стимулирует дальнейшее расширение платежной инфраструктуры.

С начала 2019 года сеть торговых платежных терминалов выросла на 4% до 289,6 тыс. штук, из которых 0,6 тыс. штук - это мобильные платежные терминалы (mPOS).

В то же время 81% торговых POS-терминалов в Украине обеспечивали возможность осуществления бесконтактной оплаты (по состоянию на 01 апреля 2019).

Общий показатель соотношения количества платежных терминалов численности постоянного населения Украины с начала года вырос на 3% и достиг 7,3 тыс. штук на 1 млн населения.

В региональном разрезе по-прежнему наблюдается неравномерное распределение терминальной сети.

Наименьшее количество платежных терминалов относительно количества населения прослеживается в Закарпатской (4 тыс. штук на 1 млн населения), Донецкой (3,1 тыс. штук на 1 млн населения) и Луганской (1,9 тыс. штук на 1 млн населения ) областях.

Доминируют по этому показателю Киев (19,1 тыс. штук на 1 млн населения), Киевская область (10,5 тыс. штук на 1 млн населения), Днепропетровская (9,9 тыс. штук на 1 млн населения) и Одесская (8,2 тыс. штук на 1 млн населения).

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