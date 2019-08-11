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11 августа 2019, воскресенье, 08:00 93
Финансы 2019-08-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
В Украине все более популярными стают электронные деньги

В Украине все более популярными стают электронные деньги

В январе-июне 2019 года объем выпущенных электронных денег превысил показатель всего 2018 года (83,2 млн гривен) и составил 85,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом произошел существенный рост: объемов выпущенных электронных денег - на 40% до 83,2 млн гривен; объемов операций с электронными деньгами - почти в 2,5 раза до 7 225 млн гривен; количества электронных кошельков - на 19% до 62,7 млн шт.

При этом в первом полугодии текущего года объемов выпущенных электронных денег составил 85,4 млн гривен; объемов операций с электронными деньгами – 4 939 млн гривен; количества электронных кошельков – 67,9 млн шт.

Максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое находится в распоряжении пользователя, составляет 4 тыс. гривен для непополняемого электронного устройства и 14 тыс. гривен для пополняемого электронного устройства.

Общая сумма операций по пополняемым электронным устройством в течение календарного года составляет 62 тыс. гривен.

Это обусловлено тем, что законодательством Украины не требуется обязательная идентификация пользователя электронных денег.

Это связано с европейской практикой (рекомендации Директивы 2009/110 / ЕС и Директивы 2015/849 / ЕС).

Как сообщали Українські Новини, в Украине 10 банков проводят эмиссию электронных денег: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Индустриалбанк, Мегабанк, банк "Сич", ТАСкомбанк, банк "Восток" и Альфа-банк (Украина).

Эксперты в один голос говорят, что "аномально низкий" курс доллара связан с активной продажей государственных облигаций, которые покупают в основном нерезиденты.

В этом году американская валюта ведет себя непредсказуемо: традиционное за последние годы летнее удешевление доллара оказалось рекордным — курс упал до уровня августа 2016 года, тогда за 1 доллар давали около 25,6 грн.

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