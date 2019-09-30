Сьогодні київські фонтани "впадуть у зимову сплячку"

30 вересня сезон фонтанів у Києві офіційно завершився і вони припиняють свою роботу до наступного сезону, передає "Київводфонд".

Фонтани в центрі столиці та в акваторії Русанівського каналу радували киян та гостей міста протягом п'яти місяців. З 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" розпочнуть підготовку фонтанів до зими.

Зараз СВКП "Київводфонд" здійснює роботи з експлуатації 8 столичних фонтанів, а саме: на Майдані Незалежності - "Великий" і комплекс шести фонтанів "Малі" (парна сторона вул. Хрещатик), фонтани "Водяна куля", "Каскадний" та "засновники Києва" (непарна сторона вул. Хрещатик), а також фонтан "Хрещатик" на вул. Хрещатик, 25, фонтан на вул. Великій Васильківській, 119-121 і унікального комплексу в акваторії Русанівського каналу.

"Перед відпочинком фонтани потрібно ретельно почистити і законсервувати. Підготовку до зими фонтанів на Майдані Незалежності почнемо з верхньої частини фонтанів: демонтуємо все зовнішнє обладнання, вимиємо чаші і проведемо необхідні санітарно-профілактичні роботи. "Великий" і шість Малих фонтанів будуть законсервовані спеціальною конструкцією, яка буде захищати чаші фонтани від зовнішнього пошкодження і забруднення. Після цього роботи продовжаться безпосередньо в підземній частині фонтанів, де знаходиться насосне обладнання і щитові запуску", - повідомила директор підприємства Світлана Козловська.

Для демонтажу дванадцяти гейзерних фонтанів, які знаходяться в акваторії Русанівського каналу, будуть притягнуті дайвери і водоплавна техніка. Очищення Русанівських фонтанів буде проходити безпосередньо після їх демонтажу з каналу. До наступного сезону вони будуть зберігатися в спеціалізованих приміщеннях.

Вже з травня 2020 столичні фонтани відновлять свою роботу і будуть дарувати задоволення мешканцям міста.

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Як повідомляли Українські Новини, минулий сезон фонтанів у Києві відкрився перед Великоднем.

Також влітку центральные фонтани Києва позеленіли і забили мильними бульбашками, а в акваторії Русанівського каналу зламалися світло-музичні фонтани.