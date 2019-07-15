На выходных, 13 и 14 июля, неизвестные загрязнили фонтан "Водяной шар" и одну чашу "Малых" фонтанов на Майдане Независимости в Киеве.

Соответствующее фото опубликовало Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд" на странице в соцсети Facebook.

"13 и 14 июля работниками СВКП "Киевводфонд" было обнаружено загрязнение воды фонтанов "Водяной шар" и одной чаши "Малых" фонтанов на Майдане Независимости. Воду "Водяной шара" было окрашено в ярко-зеленую краску, а в чашу "Малого" - добавлено мыльный раствор", - сказано в сообщении.

Повреждения уже устранили и фонтаны уже работают по обычному графику. Однако, как предупреждают в предприятии, подобные загрязнения приводят к быстрому износу оборудования.

Фонтан с мыльными пузырями. Фото: СВКП "Киевводфонд"/Facebook

В "Киевводфонде" призвали жителей Киева и гостей города бережно относиться к фонтанам, ведь они являются визитной карточкой и одним из главных украшений столицы.

Как сообщали Українські Новини, в акватории Русановского канала сломались свето-музыкальные фонтаны.

Также в Мариуполе Зеленский пробежался с охраной по фонтану. Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану, но в Одессе.