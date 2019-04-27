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27 апреля 2019, суббота, 12:16 286 Дополнено
Жизнь 2019-04-27T12:45:01+03:00
Українські Новини
В центре Киева перед Пасхой открылся сезон фонтанов

В центре Киева перед Пасхой открылся сезон фонтанов

В субботу, 27 апреля, Киевская городская государственная администрация (КГГА) запустила фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности, сообщают Українські Новини.

Так, на Майдане Незалежности состоялся запуск свето-музыкальных фонтанов, которым начался новый сезон работы фонтанов в центре столицы.

"Процесс расконсервации проводится согласно запланированному графику работ", - сказала директор коммунального предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская.

Кроме того, на сегодняшний день восстановлена работа 12 фонтанов на Русановском канале.

Как рассказал Информатор, фонтані будут работать до 30 сентября, а каждый понедельник коммунальщики будут их выключать и фонтаны работать не будут.

Также фонтаны запустят в акватории Русановского канала, именно там и на Майдане по вечерам будут проходить свето-музыкальные представления.

(дополнено заявлением заместителя КГГА Петра Пантелеева)

По заявлению заместителя КГГА Петра Пантелеева на его странице в Facebook, с 1 мая свою работу после зимы восстановят Русановские фонтаны.

Фонтаны на Майдане. Фото: Петр Пантелеев/FacebookФонтаны на Майдане. Фото: Петр Пантелеев/Facebook

Раньше Українськi Новини писали о графике работы столичных фонтанов.

Также фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства, а фонтаны с героями греческих мифов заполнили водой в марте во Львове.

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