В центре Киева перед Пасхой открылся сезон фонтанов

В субботу, 27 апреля, Киевская городская государственная администрация (КГГА) запустила фонтаны, находящиеся в коммунальной собственности, сообщают Українські Новини.\r\nТак, на Майдане Незалежности состоялся запуск свето-музыкальных фонтанов, которым начался новый сезон работы фонтанов в центре столицы.\r\n"Процесс расконсервации проводится согласно запланированному графику работ", - сказала директор коммунального предприятия "Киевводфонд" Светлана Козловская.\r\nКроме того, на сегодняшний день восстановлена работа 12 фонтанов на Русановском канале.\r\nКак рассказал Информатор, фонтані будут работать до 30 сентября, а каждый понедельник коммунальщики будут их выключать и фонтаны работать не будут.\r\nТакже фонтаны запустят в акватории Русановского канала, именно там и на Майдане по вечерам будут проходить свето-музыкальные представления.\r\n\r\n(дополнено заявлением заместителя КГГА Петра Пантелеева)\r\nПо заявлению заместителя КГГА Петра Пантелеева на его странице в Facebook, с 1 мая свою работу после зимы восстановят Русановские фонтаны.\r\n\r\nФонтаны на Майдане. Фото: Петр Пантелеев\/Facebook\r\nРаньше Українськi Новини писали о графике работы столичных фонтанов.\r\nТакже фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства, а фонтаны с героями греческих мифов заполнили водой в марте во Львове.