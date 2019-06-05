В акватории Русановского канала сломались свето-музыкальные фонтаны

В акватории Русановского канала в Киеве сломались музыкальные фонтаны из-за аварии на высоковольтной сети.

Об этом сообщает специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд" на странице в соцсети Facebook.

"В связи с аварией, которая произошла на высоковольтной сети, фонтаны в акватории Русановского канала временно не работают", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работа фонтанов будет восстановлена после устранения аварийной ситуации. Когда именно это произойдет - не уточняется.

Фонтаны в акватории Русановского канала показывали по вечерам свето-музыкальные представления, они возобновили свою работу после зимы с первого мая.

Раньше Українськi Новини писали о графике работы столичных фонтанов.

Также в центре Киева перед Пасхой открылся сезон фонтанов.

Кроме того, фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства, а фонтаны с героями греческих мифов заполнили водой в марте во Львове.