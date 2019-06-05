В акватории Русановского канала сломались свето-музыкальные фонтаны

В акватории Русановского канала в Киеве сломались музыкальные фонтаны из-за аварии на высоковольтной сети.\r\nОб этом сообщает специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд" на странице в соцсети Facebook.\r\n"В связи с аварией, которая произошла на высоковольтной сети, фонтаны в акватории Русановского канала временно не работают", - сказано в сообщении.\r\nОтмечается, что работа фонтанов будет восстановлена после устранения аварийной ситуации. Когда именно это произойдет - не уточняется.\r\n\r\nФонтаны в акватории Русановского канала показывали по вечерам свето-музыкальные представления, они возобновили свою работу после зимы с первого мая.\r\nРаньше Українськi Новини писали о графике работы столичных фонтанов.\r\nТакже в центре Киева перед Пасхой открылся сезон фонтанов.\r\nКроме того, фонтаны на Майдане Независимости "Большой" и "Малые" возобновили работу в 2017 году - спустя три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства, а фонтаны с героями греческих мифов заполнили водой в марте во Львове.