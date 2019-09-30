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30 вересня 2019, понеділок, 14:49 6
Кабмін 2019-09-30T14:56:32+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив заступника голови ФДМ Асташева

Кабмін звільнив заступника голови ФДМ Асташева

Кабінет Міністрів, який несподівано провів засідання в неділю ввечері, звільнив Євгена Асташева з посади заступника голови Фонду державного майна. Про це йдеться у повідомленні Кабміну, передають Українські Новини.

На посаду голови ФДМ Асташев був призначений у липні 2017 року, до цього він обіймав посаду директора департаменту управління державними підприємствами і корпоративними правами держави ФДМ.

Як повідомляли Українські Новини, 19 вересня Верховна Рада призначила головою ФДМ колишнього директора по управлінню нерухомим майном та інфраструктурою акціонерного товариства "Укрпошта" Дмитра Сенніченка замість виконуючого обов'язки голови ФДМ Віталія Трубарова. Тим часом, Кабмін звільнив главу Аудиторської служби Гаврилову.

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