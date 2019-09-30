Кабмин уволил главу Аудиторской службы Гаврилову

Кабинет Министров уволил председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову. Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українські Новини.\r\n29 сентября Кабмин утвердил программу действий правительства, а также принял ряд кадровых решений. В октябре 2015 Кабинет Министров реорганизовал Государственную финансовую инспекцию в Государственную аудиторскую службу. Гаврилова, которая являлась руководителем Госфининспекции, стала председателем Государственной аудиторской службы.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении Гавриловой.\r\nСоломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество Гавриловой.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПредседателя Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении на 10 млн гривен.