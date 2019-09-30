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30 сентября 2019, понедельник, 14:11 178
Политика 2019-09-30T14:12:44+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил главу Аудиторской службы Гаврилову

Кабмин уволил главу Аудиторской службы Гаврилову

Людмила Гаврилова. Фото: nashigroshi.org
Людмила Гаврилова. Фото: nashigroshi.org

Кабинет Министров уволил председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову. Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українські Новини.

29 сентября Кабмин утвердил программу действий правительства, а также принял ряд кадровых решений. В октябре 2015 Кабинет Министров реорганизовал Государственную финансовую инспекцию в Государственную аудиторскую службу. Гаврилова, которая являлась руководителем Госфининспекции, стала председателем Государственной аудиторской службы.

Как сообщали Українські Новини, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в суд обвинительный акт в отношении Гавриловой.

Соломенский районный суд Киева наложил арест на все имущество Гавриловой.

Председателя Государственной аудиторской службы подозревают в незаконном обогащении на 10 млн гривен.

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