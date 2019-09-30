Для заміни всіх залізниць України не вистачить і двох держбюджетів, - Криклій

Міністерство інфраструктури планує побудувати і замінити за 5 років 4-5 тис. км залізничного полотна після того, як "Укрзалізниця" просила Раду і Кабмін виділити 7,1 млрд гривень із держбюджету

Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передають Українські Новини.

"За 5 років ми плануємо приблизно 4-5 тис. км залізничного полотна побудувати і замінити", - йдеться в ньому.

Зі слів міністра, йдеться про заміну полотна на різних напрямках на ділянках з інтенсивними перевезеннями. Криклій додав, що для заміни всього полотна не вистачить двох державних бюджетів країни.

Як повідомляли Українські Новини, Мінінфраструктури підрахувало витрати на відбудову Донбасу, на яке також не вистачить і двох державних бюджетів. За словами міністра, якби Мінінфраструктури вирішило фінансувати відновлення за рахунок дорожнього фонду, то для відновлення одного моста знадобилося б понад 1 млрд доларів.

Тим часом Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги, а Зеленський вирішив зайнятися дорогами - перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту.