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  • Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса
30 сентября 2019, понедельник, 11:37 516
Политика 2019-09-30T11:38:19+03:00
Українські Новини
Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса

Более двух годовых госбюджетов: Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса

Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Министр инфраструктуры Владислав Криклий оценивает объем средств, необходимых для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса, в более чем 2 годовых государственных бюджета. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Это большие деньги. Это точно не могут поднять один или два государственных бюджета", - сказал он.

По словам министра, если бы Мининфраструктуры решило финансировать восстановление за счет дорожного фонда, то для восстановления одного моста понадобилось бы более 1 млрд долларов. Также он добавил, что до конца года министерство рассчитывает получить от Европейского банка реконструкции и развития более 1 млрд долларов или 1 млрд евро.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса. Также он заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса. Также Коломойский ответил на планы Зеленского по восстановлению Донбасса. Ранее финансирование госпрограммы по восстановлению Донбасса увеличили в два раза.

Больше новостей о: Мининфраструктуры восстановление Донбасса Владислав Криклий

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