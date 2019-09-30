Думав, ми не дізнаємося, де ти живеш? - Радикали побили ветерана АТО, який зізнався у гомосексуалізмі

Після того, як другий доброволець в історії ЗСУ Василь Давиденко зробив відкрите зізнання у своєї гомосексуальної орієнтації, його побили праворадикали під його власним будинком.

Про це повідомив військовослужбовець Віктор Пилипенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У цю суботу п'ятеро радикалів-гомофобів підстерегли нашого побратима, ветерана Василя Давиденка під його будинком і напали. Напали через його камінг-аут", - написав він.

Пилипенко передав слова Давиденко, який розповів, що все сталося дуже швидко. Нападники говорили: "Думав, що ми не дізнаємося, де ти живеш, п***ар?". Ветерана били в пах, голову, а потім ногами.

"Василь встиг згрупуватися, це його врятувало.Б'ючи в корпус, покидьки порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, скаліченого під час війни", - повідомив Пилипенко.

Після цього радикали дуже швидко зникли. Військовослужбовець обурився, що хтось викрив адресу проживання Давиденка і припустив, що, ймовірно, це зробив хтось з місця роботи, де Василю влаштували тихий бойкот колеги після його камінг-ауту. Він додав, що Василь має юридичну освіту, зараз працює у сфері телекомунікацій і є B2B менеджером.

Як повідомляли Українські Новини, Amnesty International закликає українську владу покарати винних у нападі на ЛГБТ-активістів. Тим часом представники Президента Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга народу" не коментують їх ставлення до "Маршу рівності" і прав ЛГБТ.