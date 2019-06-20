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20 июня 2019, четверг, 10:07 365
Политика 2019-06-20T10:20:08+03:00
Українські Новини
У Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ

У Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ

ЛГБТ.
ЛГБТ.

Не только Владимир Зеленский не ответил на приглашение "КиевПрайда", но и представители Президента, как и представители его партии "Слуга народа" не хотят комментировать их отношение к "Маршу равенства" и правам ЛГБТ.

В течение почти двух суток Українським Новинам не удалось добиться ответа от Зеленского и "Слуги народа".

18 июня, в преддверии "Марша равентсва", агентство попросило комментарии об отношении к правам ЛГБТ в Украине у "Слуги народа", а по приезду Зеленского из Германии, где он пребывал с визитом, - и у него.

Позже ЛГБТ-сообщество записало видеообращение к Зеленскому, пригласив его на "Марш равенства", в связи с чем агентство обновило свои запросы дополнительными вопросами.

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков перенаправил агентство на пресс-службу партии, сославшись на загруженный график.

Пресс-служба "Слуги народа" не смогла пообещать телефонный или личный комментарий, но согласилась организовать его после получения письменных вопросов.

В то же время после получения вопросов все звонки и запросы агентства были проигнорированы.

Пресс-секретарь "Зе!Команды" Ирина Победоносцева сказала, что рассмотрит нашу просьбу, но так и не ответила.

Спикер Зеленского Юлия Мендель пообещала агентству в течение часа рассмотреть запрос, но также до сих пор не ответила.

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко был против запрета гей-парадов, но разделял обеспокоенность общества.

В этом году проведение "Киевпрайда" пытался запретить депутат Игорь Мосийчук, однако суд отказался открывать дело.

Марше ЛГБТ пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня. Организаторы ожидают 10 тыс. участников.

Пока самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году. В свою очередь Марш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

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