У Зеленского и в "Слуге народа" не хотят комментировать тему ЛГБТ

Не только Владимир Зеленский не ответил на приглашение "КиевПрайда", но и представители Президента, как и представители его партии "Слуга народа" не хотят комментировать их отношение к "Маршу равенства" и правам ЛГБТ.\r\nВ течение почти двух суток Українським Новинам не удалось добиться ответа от Зеленского и "Слуги народа".\r\n18 июня, в преддверии "Марша равентсва", агентство попросило комментарии об отношении к правам ЛГБТ в Украине у "Слуги народа", а по приезду Зеленского из Германии, где он пребывал с визитом, - и у него.\r\nПозже ЛГБТ-сообщество записало видеообращение к Зеленскому, пригласив его на "Марш равенства", в связи с чем агентство обновило свои запросы дополнительными вопросами.\r\nЛидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков перенаправил агентство на пресс-службу партии, сославшись на загруженный график.\r\nПресс-служба "Слуги народа" не смогла пообещать телефонный или личный комментарий, но согласилась организовать его после получения письменных вопросов.\r\nВ то же время после получения вопросов все звонки и запросы агентства были проигнорированы.\r\nПресс-секретарь "Зе!Команды" Ирина Победоносцева сказала, что рассмотрит нашу просьбу, но так и не ответила.\r\nСпикер Зеленского Юлия Мендель пообещала агентству в течение часа рассмотреть запрос, но также до сих пор не ответила.\r\nКак сообщали Українські Новини, Петр Порошенко был против запрета гей-парадов, но разделял обеспокоенность общества.\r\nВ этом году проведение "Киевпрайда" пытался запретить депутат Игорь Мосийчук, однако суд отказался открывать дело.\r\nМарше ЛГБТ пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня. Организаторы ожидают 10 тыс. участников.\r\nПока самый большой в истории Украины марш равенства прошел в 2018 году. В свою очередь Марш равенства в 2017 году проходил под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай".