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20 июня 2019, четверг, 20:18 73
Внешняя политика 2019-06-20T20:21:30+03:00
Українські Новини
Amnesty International призывает украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов

Amnesty International призывает украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает украинскую власть наказать виновных в нападении на ЛГБТ-активистов на мероприятии "КиевПрайд" 19 июня.

Об этом говорится в заявлении организации, передают Українськi Новини.

"Amnesty International призывает украинскую власть положить конец безнаказанности за преступления на почве ненависти и привлечь к ответственности всех виновных в физических нападениях на посетителей и посетительниц недели ЛГБТ-событий "КиевПрайд", которые произошли вечером 19 июня", - сказано в нем.

Организация считает, что нападение 19 июня текущего года стало возможным из-за неэффективности расследований подобных нападений в предыдущие годы.

"К сожалению, мы видим, что количество нападений только растет, а количество раскрытых преступлений на почве ненависти против ЛГБТ-людей и их союзниц и союзников близко к нулю. Открытым остается вопрос, почему полиция не может найти и наказать виновных даже в тех случаях, когда нападавшие хвастаются своими поступками в социальных сетях", - сказано в заявлении со ссылкой на слова директора Amnesty International в Украине Оксаны Покальчук.

Указано, что нападения 19 июня состоялись неподалеку от места проведения недели ЛГБТ-событий "КиевПрайд".

Известно, что нападавшие выследили отдельных посетителей и посетительниц, окружили их, били ногами и применяли перцовый газ.

Полиция и скорая помощь оказали необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщали Українськi Новини, представители Президента Владимира Зеленского и политической партии "Слуга народа" не комментируют их отношение к "Маршу равенства" и правам ЛГБТ.

"Марш равенства" за права ЛГБТ состоится 23 июня в Киеве.

Общественная организация "КиевПрайд" ожидает на марше 10 тыс. участников.

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