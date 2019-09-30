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30 вересня 2019, понеділок, 12:38 4
Технології 2019-09-30T13:00:01+03:00
Українські Новини
У майбутніх iPhone "яблуко" може стати індикатором повідомлень

У майбутніх iPhone "яблуко" може стати індикатором повідомлень

iPhone 11. Фото: Apple
iPhone 11. Фото: Apple

У нових iPhone логотип Apple може бути використаний в якості індикатора повідомлень. Компанія вже подала відповідну патентну заявку. Про це повідомляє techradar.com.

Відповідно до поданої заявки Apple, у нових моделей iPhone, які вийдуть в 2020 році, у верхню частину корпусу смартфона можуть вбудовуватися додаткові шари, якими буде управляти операційна система. Вони зможуть міняти кольори на задній панелі корпусу і, можливо, перетворять логотип компанії у індикатор сповіщень, який буде реагувати на вхідні повідомлення, оповіщення календаря, а також використовуватися для зворотного зв'язку з камерою.

Функція може застосовуватися не тільки для iPhone, але і для MacBook та іншого обладнання, яке виробляє компанія. Це не зовсім новинка, так як в MacBook раніше освітлювалися логотипи на кришці, однак, починаючи з моделі 2016 року, в Apple від цієї ідеї відмовилися. Як повідомляється, ця патентна заявка ще не гарантує того, що технологію обов'язково застосують при виготовленні реальних продуктів. Тим не менш, це один із способів оновити зовнішній вигляд своєї продукції, і ймовірність появи на світ нових моделей iPhone з подібним функціоналом дуже ймовірна. Також, компанія може порадувати клієнтів дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, але це тільки чутки.

Як повідомляли Українські новини, 10 вересня компанія Apple анонсувала довгоочікувані смартфони iPhone останнього покоління: 5,8-дюймовий iPhone 11 Pro і 6,5-дюймовий iPhone 11 Pro Max.

Також, Apple на презентації нового iPad показала київський житловий масив і презентувала смарт-годинник п'ятого покоління.

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