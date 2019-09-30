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30 вересня 2019, понеділок, 11:37 8
Політика 2019-09-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Більше двох річних держбюджетів: Мінінфраструктури підрахувало витрати на відновлення Донбасу

Більше двох річних держбюджетів: Мінінфраструктури підрахувало витрати на відновлення Донбасу

Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

Міністр інфраструктури Владислав Криклій оцінює обсяг коштів, необхідних для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу, у більш ніж 2 річних державних бюджету. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Це великі гроші. Це точно не можуть підняти один або два державних бюджети", - сказав він.

За словами міністра, якби Мінінфраструктури вирішило фінансувати відновлення за рахунок дорожнього фонду, то для відновлення одного моста знадобилося б понад 1 млрд доларів. Також він додав, що до кінця року міністерство розраховує отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку більше 1 млрд доларів, або на 1 млрд євро.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав Польщу приєднатися до відновлення Донбасу. Також він заявив, що у вересні пройде інвестиційний форум по відновленню Донбасу. Також Коломойський відповів на плани Зеленського по відновленню Донбасу. Раніше фінансування держпрограми по відновленню Донбасу збільшили у два рази.

Більше новин про: Мінінфраструктури відновлення Донбасу Владислав Криклій

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