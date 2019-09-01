Зеленский призвал Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса

Президент Владимир Зеленский призывает Польшу присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в ходе двухдневного визита в Польшу Зеленский провел встречу с руководителем Совета министров Польши Матеушом Моравецким.

"Глава украинского государства пригласил Польшу к участию в инвестиционных проектах по возобновлению инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении по итогам встречи.

На встрече также шла речь о возможности использования польского СПГ-терминала в Свиноуйсьце для диверсификации поставок газа в Украину.

Кроме того, стороны отметили важность проведения в ближайшее время заседания Межправительственной украинско-польской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда построить памятник примирения на границе.

31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о диверсификации источников поставок природного газа и повышении энергетической безопасности Украины.