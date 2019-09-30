Ставчук призначена заступником міністра енергетики

Кабінет Міністрів призначив Ірину Ставчук на посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля .

Про це йдеться в повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини. Згідно з даними декларації за 2018 рік, поданої Ставчук як кандидаткою на цю посаду, вона задекларувала 400 тис. гривень доходу від основного виду діяльності.

Також Ставчук задекларувала 90 тис. гривень і 9 тис. доларів, розміщених на банківських рахунках. Крім того, вона задекларувала автомобіль Kia Soul (2011 року випуску) вартістю 160 тис. гривень, власником якого є її чоловік.

До декларації також було внесено 3 квартири, при цьому вартість нерухомості не вказано.

Раніше Кабінет Міністрів звільнив першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Тетяну Максимець, заступників міністра Михайла Близнюка, Юлію Підкоморну й Анатолія Корзуна.

Як повідомляли Українські Новини, в неділю ввечері несподівано зібрався Кабмін і прийняв свою програму діяльності на 2020. Тим часом Гончарук назвав головний пріоритет уряду.