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30 вересня 2019, понеділок, 06:20 7 Карта
Життя 2019-09-30T08:45:02+03:00
Українські Новини
В останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом

В останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом

Сьогодні, 30 вересня, коли відзначається православне свято Віри, Надії, Любові, Софії, погода в Україні буде теплою і переважно сухою.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

"В межах України 30 вересня очікується +18..+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі можливі на Заході та місцями на півночі, на решті території буде переважати суха погода", - написала вона.

Крім того, Діденко попередила, що буде один нюанс - сильний вітер, який очікується протягом дня.

"У Києві завтра, 30 вересня, вдень близько +20 градусів, вітряно, ймовірність дощу невелика", - зазначила вона.

Прогноз погоди на 30 вересня. Карта зі сторінки Наталки ДіденкоПрогноз погоди на 30 вересня. Карта зі сторінки Наталки Діденко

За даними Meteoprog, у понеділок, 30 вересня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі по країні +10...+16 градусів, вдень +21...+25 градусів.

Прогноз погоди на 30 вересня. Карта: meteoprogПрогноз погоди на 30 вересня. Карта: meteoprog

Як повідомляли Українські Новини, синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.

Тим часом в Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.

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