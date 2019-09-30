В останній день вересня погода буде теплою, але з одним нюансом

Сьогодні, 30 вересня, коли відзначається православне свято Віри, Надії, Любові, Софії, погода в Україні буде теплою і переважно сухою.\r\nПро це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.\r\n"В межах України 30 вересня очікується +18..+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі можливі на Заході та місцями на півночі, на решті території буде переважати суха погода", - написала вона.\r\nКрім того, Діденко попередила, що буде один нюанс - сильний вітер, який очікується протягом дня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"У Києві завтра, 30 вересня, вдень близько +20 градусів, вітряно, ймовірність дощу невелика", - зазначила вона.\r\nПрогноз погоди на 30 вересня. Карта зі сторінки Наталки Діденко\r\nЗа даними Meteoprog, у понеділок, 30 вересня, хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі по країні +10...+16 градусів, вдень +21...+25 градусів.\r\nПрогноз погоди на 30 вересня. Карта: meteoprog\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, синоптики зробили прогноз погоди на весь жовтень.\r\nТим часом в Європі синоптики вкотре прогнозують найсильніші морози за останні 30 років.