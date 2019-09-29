Неделя в Украине начнется с дождей по всей стране, но местами придет летнее тепло

30 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса.\r\nВ Карпатах ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине, ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов\r\nТрускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градусов\r\nСваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+24 градус.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градус.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градус.\r\n29 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.\r\nРанее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n