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29 сентября 2019, воскресенье, 13:54 1109
Жизнь 2019-09-29T13:54:46+03:00
Українські Новини
Неделя в Украине начнется с дождей по всей стране, но местами придет летнее тепло

Неделя в Украине начнется с дождей по всей стране, но местами придет летнее тепло

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

30 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +16…+23 градуса.

В Карпатах ночью без осадков, днем ​​дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине, ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов

Трускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градусов

Сваляве ночью без осадков, днем дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, днем дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+24 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градус.

29 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+19 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

Ранее ГосЧС предупредило об опасных морозах, которые охватят ночью большинство областей Украины.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине погода в Карпатах

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