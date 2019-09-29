На заводі в Сумах прогримів вибух, госпіталізовані 8 осіб

В результаті вибуху на заводі в Сумах постраждали вісім людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.\r\n"28 вересня о 10:51 у Сумах по вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. В результаті вибуху госпіталізовано вісім осіб", - йдеться в повідомленні.\r\nРятувальники ДСНС об 11:55 ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=99P7TXiyDeA#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, пожежа з сильним задимленням центрального Вознесеновского району Запоріжжя сталася в ніч на 16 серпня на складах виробника рибних продуктів товариства з обмеженою відповідальністю "Аркадія". А 10 серпня стався вибух газового балона на автозаправній станції в Шевченківському районі Запоріжжя.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше в Росії прогримів вибух на заводі з виробництва авіабомб, постраждали 27 людей. За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу.