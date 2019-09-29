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29 вересня 2019, неділя, 13:25 9
Події 2019-09-29T14:00:01+03:00
Українські Новини
На заводі в Сумах прогримів вибух, госпіталізовані 8 осіб

На заводі в Сумах прогримів вибух, госпіталізовані 8 осіб

В результаті вибуху на заводі в Сумах постраждали вісім людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"28 вересня о 10:51 у Сумах по вул. Лінійна 18, на території заводу ТОВ "Гуала Кложерс Україна" у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з подальшим горінням. В результаті вибуху госпіталізовано вісім осіб", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС об 11:55 ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа з сильним задимленням центрального Вознесеновского району Запоріжжя сталася в ніч на 16 серпня на складах виробника рибних продуктів товариства з обмеженою відповідальністю "Аркадія". А 10 серпня стався вибух газового балона на автозаправній станції в Шевченківському районі Запоріжжя.

Раніше в Росії прогримів вибух на заводі з виробництва авіабомб, постраждали 27 людей. За попередніми даними, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу.

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Пожежа на заводі в Сумах. Фото: Держнс
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