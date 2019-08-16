Центр Запорожья в дыму: на складах рыбозавода "Аркадия" произошел пожар

Пожар с сильным задымлением центрального Вознесеновского района Запорожья произошел в ночь на пятницу на складах производителя рыбных продуктов общества с ограниченной ответственностью "Аркадия".

Об этом говорится в сообщении пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, 15 августа в 21:20 поступил вызов о пожаре на территории предприятия по ул. Выборгской.

В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

Пожар тушили 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава ГосЧС, а также были привлечены 3 коммунальные автоцистерны.

Отмечается, что спасателям удалось не допустить распространения огня на все здание общей площадью 6 тыс. кв.м.

Горение полностью ликвидировали в 01:45 пятницы.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет, ведется расследование.

Пожар на рыбозаводе "Аркадия". Фото: ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа произошел взрыв газового баллона на автозаправочной станции в Шевченковском районе Запорожья.

Ранее в Запорожье из-за заброшенной на балкон петарды загорелась квартира.