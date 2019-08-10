В Запорожье прогремел взрыв на АЗС, есть пострадавший

23-летний мужчина госпитализирован утром в субботу в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции в Шевченковском районе Запорожья.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини.\r\nПо данным ведомства, около 5:20 на АЗС по ул. Донецкое шоссе во время заправки грузового автомобиля ГАЗ-2705 "Газель" произошел взрыв баллона с метановым газом, из-за чего загорелся автомобиль.\r\nДо прибытия спасателей работники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электроснабжение и отогнали автомобиль, который стоял рядом, на безопасное расстояние.\r\nНа вызов по повышенному номеру вызова прибыли 7 единиц техники и 30 спасателей, которые к 5:38 полностью ликвидировали пожар.\r\nВодитель автомобиля "Газель" с ожогами ног госпитализирован.\r\nПо факту взрыва полиция ведет проверку.