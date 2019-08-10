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10 августа 2019, суббота, 11:18 206
Происшествия 2019-08-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
В Запорожье прогремел взрыв на АЗС, есть пострадавший

В Запорожье прогремел взрыв на АЗС, есть пострадавший

23-летний мужчина госпитализирован утром в субботу в результате взрыва газового баллона на автозаправочной станции в Шевченковском районе Запорожья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, около 5:20 на АЗС по ул. Донецкое шоссе во время заправки грузового автомобиля ГАЗ-2705 "Газель" произошел взрыв баллона с метановым газом, из-за чего загорелся автомобиль.

До прибытия спасателей работники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электроснабжение и отогнали автомобиль, который стоял рядом, на безопасное расстояние.

На вызов по повышенному номеру вызова прибыли 7 единиц техники и 30 спасателей, которые к 5:38 полностью ликвидировали пожар.

Водитель автомобиля "Газель" с ожогами ног госпитализирован.

По факту взрыва полиция ведет проверку.

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