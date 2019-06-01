В России прогремел взрыв на заводе по производству авиабомб, есть пострадавшие

В российском г.Дзержинск (Нижегородская обл.) в результате серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе "Кристалл" пострадали 27 человек.\r\nОб этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные министерство здравоохранения Нижегородской области.\r\nОтмечается, что за медицинской помощью после взрывов на "Кристалле" обратились 27 человек.\r\nРанее РИА Новости со ссылкой на данные региональных властей сообщало о 19 пострадавших.\r\nПо информации регионального управления Минздрава, большинство пострадавших получили "осколочные ранения легкой и средней степени тяжести".\r\nЗамгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов заявил, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва.\r\nОдин из цехов завода площадью 110 кв.м. полностью разрушен.\r\nРоссийский "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщает, что в цеху, где произошел взрыв, производились фугасные авиабомбы и компоненты для них, боеприпасы хранились в том же помещении.\r\n\r\nПо предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов сохраняется, сообщил представитель экстренных служб региона.\r\nПо сообщениям очевидцев, в радиусе нескольких километров взрывной волной вынесло стекла в окнах домов.\r\n"Эпицентр взрыва был в цеху по производству полимеров, также там хранились готовые авиационные бомбы. Здесь производят одну из самых мощных авиабомб ФАБ-500. В цехах бушует огонь. Охрана завода отказывается пускать на территорию пожарных и спасателей на "закрытый объект", - сообщает "Шаден" в Твиттере.\r\nПо данным СМИ, большинство пострадавших – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стекол.\r\nКоличество пострадавших при взрывах на заводе "Кристал" в Дзержинске увеличилось до 27 человек, большинство из них – жители окрестных домов, пострадавшие от осколков выбитых стёкол.\r\nСотрудники службы безопасности завода оцепили территорию предприятия, Роспотребнадзор организовал исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Калуше горел химзавод.\r\nТакже в России после мощного взрыва на химзаводе рухнуло здание: есть пострадавшие.\r\nРанее в российском Магнитогорске рухнула многоэтажка. Под завалами нашли 39 погибших.