Борги по зарплаті підскочили за місяць: де найбільші проблеми з виплатами

У той час, як середня зарплата обвалилася, н

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 вересня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 522,755 млн гривень, Луганській – 490,629 млн гривень і Харківській – 376,254 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 вересня 2019 року:

На 1 вересня 2019 року, млн гривень в % до 01.08.2019 Усього 2 816,842 102,8 Сільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства 24,028 117,3 Промисловість 2 216,389 102,2 - Добувна промисловість 531,557 96,3 - Обробна промисловість 1 464,492 101,8 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря 84,624 169,8 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 135,716 105,4 Будівництво 61,937 99,7 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 39,297 89,3 Транспорт і зв'язок 202,028 107,4 Тимчасове розміщення й організація харчування 0,189 46,8 Інформація і телекомунікації 6,095 98,0 Фінансова діяльність 16,797 101,8 Операції з нерухомістю 58,913 99,6 Професійна, наукова і технічна діяльність 133,249 108,0 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10,497 105,8 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 4,020 107,8 Освіта 21,135 124,8 Охорона здоров'я та соціальна допомога 22,076 114,8 Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: – – Надання інших послуг 0,193 70,4

Як повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати для пенсії зменшився. Тим часом Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД.