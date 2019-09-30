Борги по зарплаті підскочили за місяць: де найбільші проблеми з виплатами

У той час, як середня зарплата обвалилася, на 1 вересня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 2,8% порівняно з 1 серпня до 2 816,842 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 вересня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 522,755 млн гривень, Луганській – 490,629 млн гривень і Харківській – 376,254 млн гривень.\r\nДані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗаборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 вересня 2019 року:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 вересня 2019 року, млн гривень\r\nв % до 01.08.2019\r\n\r\n\r\nУсього\r\n2 816,842\r\n102,8\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства\r\n24,028\r\n117,3\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n2 216,389\r\n102,2\r\n\r\n\r\n- Добувна промисловість\r\n531,557\r\n96,3\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n1 464,492\r\n101,8\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря\r\n84,624\r\n169,8\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n135,716\r\n105,4\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n61,937\r\n99,7\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n39,297\r\n89,3\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n202,028\r\n107,4\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n0,189\r\n46,8\r\n\r\n\r\nІнформація і телекомунікації\r\n6,095\r\n98,0\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n16,797\r\n101,8\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n58,913\r\n99,6\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова і технічна діяльність\r\n133,249\r\n108,0\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування\r\n10,497\r\n105,8\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n4,020\r\n107,8\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n21,135\r\n124,8\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я та соціальна допомога\r\n22,076\r\n114,8\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги й відпочинок:\r\n–\r\n–\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n0,193\r\n70,4\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати для пенсії зменшився. Тим часом Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД.