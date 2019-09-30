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30 вересня 2019, понеділок, 06:30 47
Економіка 2019-09-30T09:00:02+03:00
Українські Новини
Борги по зарплаті підскочили за місяць: де найбільші проблеми з виплатами

Борги по зарплаті підскочили за місяць: де найбільші проблеми з виплатами

Зарплата. Фото: prozoro
Зарплата. Фото: prozoro

У той час, як середня зарплата обвалилася, на 1 вересня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 2,8% порівняно з 1 серпня до 2 816,842 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 вересня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 522,755 млн гривень, Луганській – 490,629 млн гривень і Харківській – 376,254 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення ООС.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 вересня 2019 року:

  На 1 вересня 2019 року, млн гривень в % до 01.08.2019
Усього 2 816,842 102,8
Сільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства 24,028 117,3
Промисловість 2 216,389 102,2
- Добувна промисловість 531,557 96,3
- Обробна промисловість 1 464,492 101,8
- Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря 84,624 169,8
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 135,716 105,4
Будівництво 61,937 99,7
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 39,297 89,3
Транспорт і зв'язок 202,028 107,4
Тимчасове розміщення й організація харчування 0,189 46,8
Інформація і телекомунікації 6,095 98,0
Фінансова діяльність 16,797 101,8
Операції з нерухомістю 58,913 99,6
Професійна, наукова і технічна діяльність 133,249 108,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 10,497 105,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 4,020 107,8
Освіта 21,135 124,8
Охорона здоров'я та соціальна допомога 22,076 114,8
Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок:
Надання інших послуг 0,193 70,4

Як повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати для пенсії зменшився. Тим часом Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД.

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