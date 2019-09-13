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13 сентября 2019, пятница, 08:49 14
Экономика 2019-09-13T08:53:33+03:00
Українські Новини
Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ

Украина отстает по уровню зарплаты почти от половины стран СНГ

Украинская средняя зарплата в номинальном долларовом выражении меньше, чем в половине стран СНГ, хотя с укреплением гривны к доллару в 2019 году июльская зарплата стала наибольшей в истории для этого месяца в долларовом эквиваленте.

Об этом пишет "Экономическая правда".

В рейтинге стран СНГ впереди Украины — РФ, Беларусь, Казахстан и Молдова. Украинская средняя начисленная зарплата выше, чем во всех остальных среднеазиатских и южнокавказских странах, кроме Грузии, но она уже не в СНГ.

До падения цен на нефть впереди Украины по долларовому размеру зарплат был и Азербайджан, но национальная валюта манат в этой самой зависимой от нефти стране СНГ в 2014-2016 годах обвалился к доллару в 2,2 раза из-за низких нефтяных цен. Восстановления не последовало — цены на сырье все еще низкие.

Украинская средняя зарплата недавно превысила и армянскую. Зарплаты в 2014-2015 годах в долларовом эквиваленте в Армении не падали: в кризисные годы она единственная в СНГ не допустила падения национальной валюты драма.

Вместе с тем, до 2014 года средняя зарплата в Молдове была меньше, чем в Украине. На Молдове слабо сказались кризис в Украине и геополитическая обстановка в регионе: лей в 2014-2016 годах упал не так сильно, как гривня. Более того, в 2017-2018 годах валюта Молдовы даже укрепилась.

К тому же, ВВП Молдовы показывает хороший рост. Теперь бывшие когда-то синонимом бедности зарплаты в этой стране уже не выглядят таковыми.

Как сообщали Українські Новини, зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели.

Тем временем в Восточной Украине самые большие долги по зарплате в стране.

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