З'явилося відео ДТП вантажівки та маршрутки під Одесою, в якій загинули 9 осіб

Опубліковано відео дорожньо-транспортної пригоди вантажівки та маршрутки в районі Гребного каналу Одеської області, в якому загинули дев'ять осіб.

Відповідне відео було показано в ефірі телеканалу "Інтер".

Згідно з тим, що відбувається на ролику, автоцистерну раптово занесло на маршрутку, після чого вона перекинулася.

(відео аварії дивитися з 1:20:20)

Як повідомляли Українські Новини, водій вантажівки провину не визнав, але його заарештували. Він заявляє, що не виїжджав на зустрічну смугу руху, і зажадав провести повну технічну експертизу обох транспортних засобів. У момент зіткнення він спускав свою вантажівка з пагорбу, в той час як за двома зустрічними смугами транспорт рухався в п'ять разів швидше.

За версією слідства, в дорозі він порушив правила дорожнього руху, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою Mercedes-Benz.

Ранньо водій вантажівки, який вбив у дорожньо-транспотном подію 9 осіб в Одеській області, був затриманий. Тим часом у натовп протестувальників влетіла жінка-водій в Одесі, є постраждалі.