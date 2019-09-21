В толпу протестующих влетела женщина-водитель в Одессе, есть пострадавшие, - СМИ

Вчера, 20 сентября, на улице Академика Королева в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста. Пытаясь проехать, автомобиль Nissan наехал на нескольких участников акции, сообщает "Пушкинская" со ссылкой на СМИ.\r\nМестные жители уже несколько дней блокируют движение в знак протеста против строительства многоэтажки на месте бывшего детского садика на улице Академика Глушко. Чтобы заблокировать проезд, участники акции ходили на пешеходном переходе сплошным потоком.\r\nВ этот момент женщина-водитель пыталась проехать через толпу и сбила несколько человек, одному из участников переехала ногу. Среди пострадавших есть полицейский. Виновница говорит, что якобы испугалась, потому что бросались на автомобиль.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛюди сразу окружили автомобиль, вызвали скорую, которая забрала одного из пострадавших. Неизвестные разбили заднее стекло в машине. На месте работала полиция.Пострадавшие в ДТП в Одессе. Фото: "Думская"\r\nИздание сообщает, что улица Глушко была оцеплена до ТЦ "Панорама". Протестующие уже разошлись.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=0OsLRiIKR_0" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек.