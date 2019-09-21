В толпу протестующих влетела женщина-водитель в Одессе, есть пострадавшие, - СМИ

Вчера, 20 сентября, на улице Академика Королева в Одессе местные жители перекрыли дорогу в знак протеста. Пытаясь проехать, автомобиль Nissan наехал на нескольких участников акции, сообщает "Пушкинская" со ссылкой на СМИ.

Местные жители уже несколько дней блокируют движение в знак протеста против строительства многоэтажки на месте бывшего детского садика на улице Академика Глушко. Чтобы заблокировать проезд, участники акции ходили на пешеходном переходе сплошным потоком.

В этот момент женщина-водитель пыталась проехать через толпу и сбила несколько человек, одному из участников переехала ногу. Среди пострадавших есть полицейский. Виновница говорит, что якобы испугалась, потому что бросались на автомобиль.

Люди сразу окружили автомобиль, вызвали скорую, которая забрала одного из пострадавших. Неизвестные разбили заднее стекло в машине. На месте работала полиция. Пострадавшие в ДТП в Одессе. Фото: "Думская"

Издание сообщает, что улица Глушко была оцеплена до ТЦ "Панорама". Протестующие уже разошлись.

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Как сообщали Українські Новини, сегодня в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик: погибли 9 человек.