Невідомі потрапили в дитячий сад Києва і підпалили його

Вночі 28 вересня, в суботу, на вулиці Героїв Дніпра (Оболонський район) в Києві горіло приміщення дитячого садка на другому поверсі після евакуації у всіх дитсадках.

Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, передають Українські Новини.

Поліцейських на місце події викликав сторож дитячого садка. Встановлено, що загорання виникло в одній з кімнат на другому поверсі дитячого садка.

На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодих людей, які ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а в кімнатах, де сталося загоряння, все перегорнуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки і відбитки пальців, які, ймовірно, залишили зловмисники.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб. Слідчим відділом Оболонського управління поліції подія попередньо кваліфікована за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Пожежа в дитячому садку Києва.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові в дитячому саду обвалилася стіна, є загиблий. Також у Харкові "замінували" всі 229 дитсадків.