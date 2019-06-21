В Харькове "заминировали" все 229 детсадов

Неизвестные 20 июня сообщили о заминировании всех 229 детских садов и еще 5 объектов в Харькове.\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nСообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах поступило в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.\r\nПозднее поступило сообщение о заминировании аэропорта, железнодорожного вокзала, станции метрополитена "Исторический музей" и коворкинга Fabrika.space на ул. Благовещенской.\r\nПо адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.\r\nПроводится эвакуация граждан, продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.\r\nПресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что станция метро "Исторический музей" была закрыта по требованию полиции с 19:30 до 21:31.\r\n19 июня на электронную почту дежурной части полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в 12 зданиях города - синагоги на улице Пушкинской, мечети на улице Ярославской, организаций по улицам Тобольской и Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по улице Шевченко, а также трех заведений питания по улице Культуры, Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта.\r\nВсего эксперты осмотрели более 7 тыс. кв. м помещений и почти 4 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 410 граждан.\r\nВзрывчатых веществ не обнаружено.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта\r\nРанее в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку.