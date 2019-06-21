В Харькове "заминировали" все 229 детсадов

Неизвестные 20 июня сообщили о заминировании всех 229 детских садов и еще 5 объектов в Харькове.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях и всех городских детсадах поступило в полицию из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Позднее поступило сообщение о заминировании аэропорта, железнодорожного вокзала, станции метрополитена "Исторический музей" и коворкинга Fabrika.space на ул. Благовещенской.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Проводится эвакуация граждан, продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Пресс-служба Харьковского метрополитена сообщила, что станция метро "Исторический музей" была закрыта по требованию полиции с 19:30 до 21:31.

19 июня на электронную почту дежурной части полиции поступили сообщения о закладке взрывчатки в 12 зданиях города - синагоги на улице Пушкинской, мечети на улице Ярославской, организаций по улицам Тобольской и Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по улице Шевченко, а также трех заведений питания по улице Культуры, Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта.

Всего эксперты осмотрели более 7 тыс. кв. м помещений и почти 4 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 410 граждан.

Взрывчатых веществ не обнаружено.

Как сообщали Українськi Новини, в Харькове людей эвакуировали из жилых домов, больниц, торговых центров и аэропорта

Ранее в 40 детсадах Херсона искали взрывчатку.