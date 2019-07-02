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02 июля 2019, вторник, 15:19 2125
Происшествия 2019-07-02T17:45:03+03:00
Українські Новини
В Киеве проводится эвакуация во всех детсадах

В Киеве проводится эвакуация во всех детсадах

Полиция проверяет информацию о минировании всех детских садов в Киеве, проводится эвакуация.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Проводится проверка", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, результатов проверки пока нет.

Он также сообщил, что там, где необходимо, проводится эвакуация детей и персонала детсадов.

Согласно информации полиции, на электронный адрес Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице поступило письмо о том, что все киевские детсады заминированы.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля сотрудники Национальной полиции проводили эвакуацию людей из-за сообщения о минировании 25 жилых домов, всех больниц, детских садов, супермаркетов и торгово-развлекательных центров в Днипре.

Кроме того, неизвестные 20 июня сообщили о заминировании всех 229 детских садов и еще 5 объектов в Харькове.

Тем временем министр внутренних дел Арсен Аваков изменил алгоритм реагирования правоохранителей на сообщения о минировании и поручил руководителям полиции самим принимать решения о необходимости эвакуации людей.

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