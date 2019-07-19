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19 июля 2019, пятница, 18:12 92
Происшествия 2019-07-19T19:02:33+03:00
Українські Новини
Во Львове в детском саду обвалилась стена, есть погибший

Во Львове в детском саду обвалилась стена, есть погибший

Подпорная стена была в плохом состоянии, ее признали аварийной. Фото: city-adm.lviv.ua
Подпорная стена была в плохом состоянии, ее признали аварийной. Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове обвалилась стена детского сада на улице Иосифа Слепого, 11, один человек погиб. Об этом сообщает "112 Украина".

Конструкция обвалилась, когда ремонтировали подпорную стену и бетонный блок сдвинулся и придавил 24-летнего рабочего.

На место сразу вызвали сотрудников ГосЧС и карету "скорой". Спасатели с помощью пневматической подушки подняли бетонную плиту и освободили из-под завала пострадавшего. Однако, он скончался в карете "скорой".

В свою очередь в горсовете рассказали, что подпорная стена была в плохом состоянии, ее признали аварийной и выделили более 300 тысяч грн для ее ремонта из резервного бюджета города.

На сайте горсовета уточняется, что аварийную часть территории отгородили, чтобы туда не могли попасть дети. Детский сад, на территории которого произошла трагедия, продолжает работать. Обвал произошел в нескольких метрах от детской площадки.

Ранее во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта.

Также во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.

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