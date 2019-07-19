Во Львове в детском саду обвалилась стена, есть погибший

Во Львове обвалилась стена детского сада на улице Иосифа Слепого, 11, один человек погиб. Об этом сообщает "112 Украина".\r\nКонструкция обвалилась, когда ремонтировали подпорную стену и бетонный блок сдвинулся и придавил 24-летнего рабочего.\r\nНа место сразу вызвали сотрудников ГосЧС и карету "скорой". Спасатели с помощью пневматической подушки подняли бетонную плиту и освободили из-под завала пострадавшего. Однако, он скончался в карете "скорой".\r\nВ свою очередь в горсовете рассказали, что подпорная стена была в плохом состоянии, ее признали аварийной и выделили более 300 тысяч грн для ее ремонта из резервного бюджета города.\r\nНа сайте горсовета уточняется, что аварийную часть территории отгородили, чтобы туда не могли попасть дети. Детский сад, на территории которого произошла трагедия, продолжает работать. Обвал произошел в нескольких метрах от детской площадки.\r\nРанее во Львове на женщину со стены упала рука скульптуры атланта.\r\nТакже во Львове на мужчину обвалилась часть фасада дома.