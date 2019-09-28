Понад дві тисячі осіб евакуювали з ТЦ, лікарень і будинків Харкова

Поліція евакуювала 2 226 осіб через повідомлення про замінування торгових центрів, медичних установ і житлових будинків у Харкові після того, як Аваков наказав поліції інакше реагувати на повідомлення про мінування

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

"Фахівці вибухотехнічного управління ретельно обстежили приміщення і прилеглу територію зазначених закладів, евакуювали 2 226 осіб. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - сказано в ньому.

Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в торгових центрах, медичних закладах і житлових будинках Харкова надійшло до поліції 27 вересня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові повідомили про вибухівку в лікарнях, ТЦ, дитсадках і школах. Також у Харкові "мінували" 311 об'єктів, людей не евакуйовували.