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28 вересня 2019, субота, 14:31 17
Президент 2019-09-28T16:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив Демчину з військової служби, але дозволив носити форму

Зеленський звільнив Демчину з військової служби, але дозволив носити форму

Павло Демчина. Фото: fakty.ictv.ua
Павло Демчина. Фото: fakty.ictv.ua

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови Служби безпеки України Павла Демчину з військової служби.

Про це йдеться в указі №719 від 28 вересня, передають Українські Новини.

"Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - сказано в ньому.

18 травня Демчина був звільнений з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака та екс-заступника голови СБУ Павла Демчини.

Пізніше суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині у позові до директора НАБУ Артема Ситника про захист честі і гідності.

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