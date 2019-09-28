Зеленський звільнив Демчину з військової служби, але дозволив носити форму

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови Служби безпеки України Павла Демчину з військової служби.

Про це йдеться в указі №719 від 28 вересня, передають Українські Новини.

"Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку з проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу", - сказано в ньому.

18 травня Демчина був звільнений з посади першого заступника голови СБУ - начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака та екс-заступника голови СБУ Павла Демчини.

Пізніше суд відмовив колишньому першому заступнику голови Служби безпеки України Павлу Демчині у позові до директора НАБУ Артема Ситника про захист честі і гідності.