Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ

Президент уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента сегодня, 18 мая.\r\n"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.\r\nДанных о причине увольнения в указе нет.\r\nКак сообщали Українські Новини, по словам Бутусова, Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину.\r\nТакже Холодницкий назвал подозрение НАБУ Демчине "сказочкой".\r\nРанее НАБУ составило сообщение о подозрении первого зампреда СБУ Демчины.