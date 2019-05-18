подписаться на рассылку
26.15 26.46
29.05 29.7
˟
18 мая 2019, суббота, 22:32 318
Президент 2019-05-18T22:33:01+03:00
Українські Новини
Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ

Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ

Павел Демчина. Фото: пресс-центр СБУ
Павел Демчина. Фото: пресс-центр СБУ

Президент уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента сегодня, 18 мая.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Данных о причине увольнения в указе нет.

Как сообщали Українські Новини, по словам Бутусова, Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину.

Также Холодницкий назвал подозрение НАБУ Демчине "сказочкой".

Ранее НАБУ составило сообщение о подозрении первого зампреда СБУ Демчины.

Больше новостей о: Увольнение Павел Демчина Петр Порошенко

Архив
Новости
ВВС снимет фильм об отравлении Скрипалей 23:35
Канцлер Австрии Курц объявил о досрочных выборах 23:13
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Арьеву присвоил ранг посла 22:47
Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ 22:32
Финал Евровидения-2019: онлайн-трансляция 22:15
больше новостей
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров 17:49
Стало известно, что изъяло НАБУ в ходе обысков в Нацгвардии и "Укрбуде" 06:00
Стало известно, кто представит Германию на инаугурации Зеленского 13:07
Понятие виски, которое не соответствовало европейским нормам, исключено из законодательства 17:49
больше новостей
Зеленский призвал желающих собраться перед инаугурацией в Мариинском парке 20:29
Нацгвардия в 2014 присвоила Стецю воинское звание подполковника 15:33
От града и шквального ветра до 32-градусной жары: синоптик рассказала о погоде на выходных 06:00 Карта
Коалиции в Раде нет еще с 2016 года, - Пилипенко 10:56
Виктор Лозинский. Фото: zn.ua
Суд досрочно снял судимость с экс-депутата Лозинского 09:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok