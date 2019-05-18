Порошенко уволил Демчину с должности замглавы СБУ

Президент уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента сегодня, 18 мая.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Данных о причине увольнения в указе нет.

Как сообщали Українські Новини, по словам Бутусова, Порошенко наградил одиозного СБУшника Демчину.

Также Холодницкий назвал подозрение НАБУ Демчине "сказочкой".

Ранее НАБУ составило сообщение о подозрении первого зампреда СБУ Демчины.